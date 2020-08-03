Taksim değnekçisi yakalandı

İstanbul Taksim'de objektiflere ilginç anlar takılmıştı. Hiçbir kamu görevi olmayan bir şahıs, araç park eden vatandaşlardan para talep ederken görüntülenmişti.

Görüntüler ardından emniyet güçlerince şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görüntülerdeki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Taksim’de araçlarını park eden vatandaşlardan para talep eden değnekçi yakalandı | Video



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Taksim Değnekçilerin İşgali Altında' başlığıyla yer alan İlimiz Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı bölgesinde araçlarını park eden vatandaşlardan ücret talebinde bulunulması konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda;

Görüntülerin incelenmesi neticesinde kimliği tespit edilen Ömer B. isimli şahıs, Sivil Trafik ekiplerince yakalanmış, yakalanan şahsa 2918 Sayılı Kara yolları Trafik Kanununun "Kara yolu üzerinde park yerini tespite yetkili idare veya bu idare tarafından işletme izni verilenler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin kara yolu üzerindeki park alanlarına park edenlerden ücret alması veya teşebbüs etmesi" içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem yapılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunulur.



İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ"

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