112 çalışanları isyan etti! Bunun için bile arayanlar var

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en fazla çalışan meslek grubu sağlıkçılar oldu. Salgına rağmen 112 Acil Servis Komuta Merkezleri'ne gelen asılsız ve ilginç çağrılar ise son bulmadı. Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne gelen ihbarlar geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 arttı. Gelen çağrıların büyük çoğunluğunu ise 'Evde spor yapamıyorum', 'Dışarı çıkmam lazım', 'Klozetim bozuldu yapılması lazım' gibi talepler oluşturdu.







'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA 112'Yİ ARADILAR'

Bu yıl 24 bin civarında vakaya müdahale edildiğini söyleyen Adıyaman 112 Acil Servis Doktoru Ziya Gül, çağrı sayısının koronavirüs nedeniyle arttığını belirterek, "Bizim bilgi işlem ekibimizden aldığımız verilere göre bu yıl gelen çağrı 24 bin küsur sayıya ulaşmış. Burada yüzde 30'luk bir artış var. Covid'e de bağlayabiliriz, Covid dışı ihtiyaçlar da oldu. İnsanlara yardımcı olmak için ambulans görevlendirmiş olduk. Sokağa çıkma yasağının getirmiş olduğu etki de vardı. İnsanlar dışarı çıkamıyordu. Onun için 112'yi çok arıyorlardı. Sağlık dışındaki ihtiyaçlara da bazen karşılık vermek zorunda kaldık. Örneğin gıda ihtiyaçları olsun, özellikle vefa sisteminin aktif olduğu dönemde ilaç temini olsun, özellikle temasta olan, karantinada olan vatandaşlarımız için çok yardımcı olduk. Bunların da etkisi var" dedi.







EVDE SPOR YAPAMIYORUM, KLOZETİM BOZULDU

Pandemi süreciyle birlikte ilginç çağrıların geldiğini aktaran Gül, "Mesela bu sabah yaşadık. Karantinada olduğunu, bir hastalığından dolayı dışarı çıkması gerektiğini ve kendisini kötü hissettiğini söyledi. Bizim böyle bir şeye izin vermemiz söz konusu değil. Söyledik ama ısrarla çıkmak istediğini söyledi. 'Evde spor yapamıyorum, dışarı çıkmam lazım' diye arayanlar oldu. 'Klozetim bozuldu' tarzı aramalar oldu, evdeki tesisat işleriyle ilgili bu tarz şeyler çok fazla oluyor. Karantinada olup genelde kimsesi olmayanlar yoğurt, biber, ekmek istiyor. Buna benzer durumları çok yaşadık. Biz çok zor durumda kalırlarsa ilaç götürmek olur karantina bölgesine girilmesi gereken o tarz durumlarda biz ekibimizi gönderiyoruz" diye konuştu.







'GÜNLÜK 2 BİN ÇAĞRININ YARISI ASILSIZ'

Günlük ortama 2 bin civarında çağrı aldıklarını, bunun yarısının ise asılsız olduğunu dile getiren Gül, "Bizim günlük çağrı sayımız genelde 2 bin civarında oluyor. Bunların 150 ile 200 arası primer vaka oluyor, ekip yönlendirdiğimiz vakalar oluyor. Yarısının asılsız çağrı olduğunu söyleyebiliriz. Onlar burayı aradıklarında hatlar meşgul oluyor, gerçekten buraya ulaşması gereken bir insana bizim geç ulaşmamıza neden oluyor. Bu anne, baba veya bir sevdikleri olabilir. Bu konuda hassas davranmalarını rica ederiz. Çocuklar farkında olmadan telefonla oynarken çok arıyor. Bu konuda anne ve babalar çocuklarını uyarırlarsa iyi olur" dedi.





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