İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Balıkesir'de trafik noktalarını teftiş etti. Yolculara ayran ikram eden Soylu, "Bayramda 5 günde 45 kişi öldü. Sabah 6 vatandaşımızın öldüğü kazayı duyunca başıma ağrı girdi, hâlâ o ağrı çıkmadı. Vatandaşımız gece yola çıkmasın, dinlenerek mola vererek menzillerine ulaşsınlar" dedi. Bakan Soylu yol kontrolünde sürücülere ve yolculara Susurluk ayranı ile tost ikram etti.Dönüş yolu için tavsiyelerde bulunan Soylu, vatandaşın gece yola çıkmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bayramın arifesinden 4. günü olan bugüne kadar 5 günde 45 kişi hayatını kaybetti. Bu kaybın bir tanesi bile bizim için büyük bir acıdır. Bizi ağlatır. Sabahleyin erken vakitlerde Hakkari'de 6 vatandaşımızın göller bölgesinde hayatını kaybettiğini duyunca, başıma bir ağrı girdi, hâlâ çıkmadı. Bunların her birinin bizi etkilediğini, travmaya yol açtığını söylemek istiyoruz. Her birimiz dikkatli olalım.Yaşanan can kayıplarına rağmen, son 10 yılın bayramlarıyla karşılaştırıldığında düşüş olduğunun altını çizen Soylu, "Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre trafik kazalarımızdaki oran ciddi düştü. Hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi düştü. Yüzde 32 şu anda son 10 yıldaki 5 günlük kazalardaki azalma. Denetimlerin etkisi kadar standartların etkisi var" dedi. Soylu sürücülere, "Gece mümkün olduğunca yola çıkmayın, 2 saatte bir 10 dakika dinlenin, Kazaların büyük bölümü varışa az zaman kala oluyor. Rahat rahat, yavaş yavaş huzurlu bir şekilde bir vesileyle menzilimize ulaşalım" tavsiyelerinde bulundu.