6 araç birbirine girdi, bir tek kişi bile yaralanmadı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Erzincan karayolu Halit Rıfat Paşa Üstgeçidinde meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan araçlar takip mesafesine dikkat etmeyince bir otomobilin ani fren yapması ile araçla birlikte arkadan gelen 6 araç birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmadı. Yol bir süre araç ulaşımına kapandı.

Son dakika! İzmir'de çıkan yangın sonrası yürekleri yakan fotoğraflar ortaya çıktı!

Büyük tepki çekmişti! Değnekçilik yapan 7 kişi daha gözaltına alındı