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6 araç birbirine girdi, bir tek kişi bile yaralanmadı

'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişinin bile yaralanmaması sevindirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 17:30 ABONE OL
6 araç birbirine girdi, bir tek kişi bile yaralanmadı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Erzincan karayolu Halit Rıfat Paşa Üstgeçidinde meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan araçlar takip mesafesine dikkat etmeyince bir otomobilin ani fren yapması ile araçla birlikte arkadan gelen 6 araç birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmadı. Yol bir süre araç ulaşımına kapandı.

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6 araç birbirine girdi, bir tek kişi bile yaralanmadı
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