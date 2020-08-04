Ayasofya’ya ilgi büyük

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram yoğunluğu sürüyor. Dün sabah saatlerinden itibaren camiye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ayasofya'yı görebilmek için kapının önünde sıraya girdi. Namaz aralarında vatandaşlar gruplar halinde belirli aralıklarla camiye alınırken, her yeni grup girmeden önce caminin içi dezenfekte ediliyor. Zaman zaman caminin önünde bekleyen kalabalık yoğunlaşırken, bazı ziyaretçiler cami önündeki yeşil alanda bulunan ağaçların altında bekliyor. Rusya'dan erkek arkadaşıyla birlikte gelen Anna Shcherbakova, "İlk defa İstanbul'a geldim. Bu inanılmaz mimariye sahip yapıyı görmeye geldik" dedi. Belçika'dan 3 yaşındaki kızı Sultan'la İstanbul'u gezmeye gelen Karaca ailesi, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülme haberini aldığımızda her Türk gibi biz de duygulandık. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. Fas'tan ailesiyle birlikte gelen Abdessadek Elmeskine ise "Ayasofya'nın tekrardan İslam'a geçmesi bizi çok mutlu etti" dedi.