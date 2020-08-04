Ayazma Camisi iki yıl sonra açılacak

İstanbul Boğazı'nın siluetini süsleyen tarihi camilerinden Üsküdar Ayazma Camisi'nin uzun yıllardır devam eden restorasyonunun tamamlanması için yeni bir adım atılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyon ve çevre düzenleme ihalesi gerçekleştirilen tarihi cami iki yıl içinde aslına uygun haliyle yenilenerek ibadete açılacak. 260 yıl önce Osmanlı padişahı Sultan III. Mustafa tarafından yaptırılan cami, kalem işçilikleri, kuş evleri, zengin taş işçiliğiyle yapılan mermer vaaz kürsüsüyle dönemin Batı ve Doğu mimarisini bir arada topluyor. 2012'de restorasyonuna başlanan tarihi cami, aradan geçen zaman içinde şantiye olarak bekledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü; geçen ay yeni bir ihale yaparak, kalan işlerinin tamamlanarak yeni haliyle ibadete açılması için işlemleri bitirdi.