Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti
Malatya'nın Battalgazi lçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çakmak Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki S.B., henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kızın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerinin intihar olarak değerlendirdiği olayda S.B.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA