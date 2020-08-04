Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Malatya'nın Battalgazi lçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çakmak Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki S.B., henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kızın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerinin intihar olarak değerlendirdiği olayda S.B.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.