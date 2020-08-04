Tüm dünyanın kilitlendiği Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası gündeme gelen şehrin hangi ülkede olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şehrin limanında gerçekleşen şiddetli patlama sonucunda çok sayıda can kaybı olduğu ve yaralıların olduğu bilgisi ülkenin Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada duyurulmuştu. Peki, Beyrut nerede? Büyük patlamanın olduğu Beyrut hangi ülkede? İşte detaylar…

PATLAMANIN YAŞANDIĞI BEYRUT NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Beyrut şehrinde meydana gelen patlama sonrası dünyanın gündemine gelen olayın ardından vatandaşlar bu şehrin hangi ülkede olduğunu merak ediyor. Liman çevresinde büyük hasarın meydana geldiği bildirilirken bölgeden son dakika görüntüleri peş peşe gelmişti…