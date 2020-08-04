Bu yayın yapımı 1.5 yıl sürecek

Bolu'da, Eren İsmail Başaran (19), atölyeye çevirdiği evinin odunluğunda geleneklere uygun şekilde yapımı 1,5 yıl süren Osmanlı-Türk yayı yapımına başladı. Eren İsmail Başaran, 8 ay önce yayı yapmaya başladığını, çalışıp çalışmadığının 1,5 sene sonra öğrenildiğini söyledi. Eren İsmail Başaran, yayın yapımının büyük bir sabır gerektirdiğini belirterek, "Yapım aşaması çok sırlı ve gizemli. Müzelerdeki bilgiler ve kitaplar sayesinde yol alabildim. Daha ileri düzeyde uğraşan ustalarımdan yardım aldım. Onlara sorarak, onlardan bilgi alarak atölyemde yapmaya çalışıyorum" dedi.