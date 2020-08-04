Bugün bankalar açık mı? Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri 2020

Kurban Bayramı tatilinin ardından kamu ve özel kuruluşlar mesaiye başladı. Finansal ihtiyaçlar doğrultusunda bankalarda işleri olan vatandaşlar ise banka çalışma saatlerini araştırıyor. Çek, senet, hesap açma, kredi gibi işlemleri bugüne bırakanlar bankaların açık olup olmadığını sorguluyor. Peki Bugün bankalar açık mı, kaça kadar açık? Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri 2020
Kurban Bayramı boyunca kapalı olan bankalar çalışmaya bugünden itibaren başlıyor. Böylelikle finansal ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler için bankalar bugün açık mı sorusunun yanıtı belli oldu. İşte 2020 banka çalışma saatleri…
Garanti Bankası 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
İş Bankası sabah 09.00'dan 12.30'a kadar mesai yapmaktadır, öğlen arası 12.30 ila 13.30 saatleri arasındadır, akşam 17.00' da kapanmaktadır.
Ziraat Bankası Sabah 09:00'da açılmaktadır. Akşam saat 17.00'da mesai bitmektedir.
Vakıfbank şubeleri sabah saat 09.00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Vakıfbank'ın şubelerinde saat 12.30 – 13.30 saatleri arasında öğle arası verilmektedir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 09.00-17.00
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 09.00 - 17.00
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 09.00-17.00
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 09.00-17.00