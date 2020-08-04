Bugün bankalar açık mı? Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri 2020

Kurban Bayramı tatilinin ardından kamu ve özel kuruluşlar mesaiye başladı. Finansal ihtiyaçlar doğrultusunda bankalarda işleri olan vatandaşlar ise banka çalışma saatlerini araştırıyor. Çek, senet, hesap açma, kredi gibi işlemleri bugüne bırakanlar bankaların açık olup olmadığını sorguluyor. Peki Bugün bankalar açık mı, kaça kadar açık? Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri 2020

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

Kurban Bayramı boyunca kapalı olan bankalar çalışmaya bugünden itibaren başlıyor. Böylelikle finansal ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler için bankalar bugün açık mı sorusunun yanıtı belli oldu. İşte 2020 banka çalışma saatleri…