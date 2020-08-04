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? Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer , kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri 2020

4 günlük kurban bayramı tatilinin ardından çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Bayram boyunca hizmet vermeyen kamu ve özel kuruluşlar tek tek açılmaya başladı. Çek, senet, hesap açma kapama gibi finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların çalışma saatlerinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki ? ! Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer , kaçta kapanıyor?

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Bugün bankalar açık mı? Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri 2020

Kurban Bayramı tatilinin ardından kamu ve özel kuruluşlar mesaiye başladı. Finansal ihtiyaçlar doğrultusunda bankalarda işleri olan vatandaşlar ise çalışma saatlerini araştırıyor. Çek, senet, hesap açma, kredi gibi işlemleri bugüne bırakanlar bankaların açık olup olmadığını sorguluyor. Peki , kaça kadar açık? Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer , kaçta kapanıyor? İşte

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

Kurban Bayramı boyunca kapalı olan bankalar çalışmaya bugünden itibaren başlıyor. Böylelikle finansal ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler için bankalar bugün açık mı sorusunun yanıtı belli oldu. İşte 2020 banka çalışma saatleri…

Bugün bankalar açık mı? Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri 2020

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Garanti Bankası 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İş Bankası sabah 09.00'dan 12.30'a kadar mesai yapmaktadır, öğlen arası 12.30 ila 13.30 saatleri arasındadır, akşam 17.00' da kapanmaktadır.

Ziraat Bankası Sabah 09:00'da açılmaktadır. Akşam saat 17.00'da mesai bitmektedir.

Vakıfbank şubeleri sabah saat 09.00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Vakıfbank'ın şubelerinde saat 12.30 – 13.30 saatleri arasında öğle arası verilmektedir.

Bugün bankalar açık mı? Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri 2020

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 09.00-17.00

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 09.00 - 17.00

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 09.00-17.00

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 09.00-17.00

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Bugün bankalar açık mı? Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri 2020
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