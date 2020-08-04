Buzul Gölleri gezisi faciayla bitti: 6 ölü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan, aralarında milli eğitim çalşanlarının da bulunduğu bir grup memur, bayramı da fırsat bilerek Cilo Sat Buzul Gölleri bölgesini gezip piknik yapmak istedi. Dün sabah yola çıkan grubu taşıyan ve Mustafa Nasırlıoğlu'nun kullandığı çift kabinli araç saat 09.45'de Gölbaşı mevkiinde uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olan Nasıroğlu'nun ağır yaralandığı kazada, ücretli öğretmenler Evim Yazgan ve Çimen Özçük, vergi dairesinde memur olarak çalışan Meryem Renda, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak gröev yapan Sema Varol ve Aysun Er ile nişanlısı Savaş Bayram öldü.Kaza ihbarı üzerine 3 bin 200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle alınan cesetler ve yaralı sürücü, Hakkâri Fatih Kışlasına oradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kazayı duyunca hastaneye akın eden ölenlerin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte hastaneye giden Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, milli eğitim camiası ve milletimizin "başı sağ olsun" dedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun" diyerek tatil dönüşü yola çıkacaklara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada"Hakkari Yüksekova'daki kazada hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayramda 5 günde 45 kişi öldü. Sabah 6 vatandaşımızın öldüğü kazayı duyunca başıma ağrı girdi. Vatandaşımız gece yola çıkmasın, mola vererek menzillerine ulaşsınlar" dedi.