Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı! Sosyal mesafe hiç sayıldı

'da yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı! Sosyal mesafe hiç sayıldı

'da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavga nedeniyle salgınla mücadelenin en önemli tedbiri sosyal mesafe kimsenin umurunda olmadı.

İHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 09:38 Son Güncelleme: 4.8.2020 09:47 ABONE OL
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

Olay, Cemilbey Caddesi üzerinde geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göğüs Hastalıkları Hastanesi önünde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kavga çıktı.

Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

Araçlarından inen şahıslar birbirlerini darp ederken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri de kavgayı ayırmaya çalışsa da taraflar dakikalarca birbirini darp etti.

Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

TRAFİK KİLİTLENDİ

Yaşanan olayda çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafeye uyulmayarak korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü. Arbede anları da bir vatandaş kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken caddede de trafik kilitlendi.

Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

Araya giren vatandaşlar ve Huzur Cami İmamı Bayram Demirtaş tarafları güçlükle ayırdı. Öfkeli grubun arasına giren Demirtaş, "Allah rızası için yapmayın. Mübarek gün, sakin olun" diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı! Sosyal mesafe hiç sayıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA