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Dönüş yolu kilitlendi

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Dönüş yolu kilitlendi
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşların dönüşleri çileli oldu. Tatil beldeleri ve geçiş güzergâhlarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bayram tatilini İstanbul dışında ve tatil bölgelerinde geçirenler TEM otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.
Çanakkale'de feribot iskelesinde 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Feribotlarla 'dolmuş usulü' sefer yapılarak oluşan uzun araç kuyruğu eritilmeye çalışıldı.
Bayram öncesinde Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'un girişlerinde uzun araç konvoyları oluşmuştu. Bayramın son günü de dönüşe geçenler yüzünden aynı manzaralar yaşandı. İlçeden çıkış yapan tatilcilerin araçları kilometrelerce kuyruk oluştururken ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı.
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Dönüş yolu kilitlendi
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