‘Düştü’ demişti, ama döverek öldürmüş

Antalya'da, polisi arayan Gökhan Çınar, sevgilisi Hatice Şimşek'in düşerek öldüğünü öne sürdü. Gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf etti. Murutpaşa ilçesinde önceki gün polisi arayan Gökhan Çınar (30), sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) evde hareketsiz bulduğunu söyleyerek, yardım istedi. Konuksever Mahallesi'nde bulunan eve giden polis ve sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Vücudunda morluklar olduğu görülen Şimşek'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Çınar'ın, 11 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Çınar'ın kız kardeşi Ümran Çınar da olayla ilili gözaltına alındı.

KAVGA ETTİK, DÖVDÜM



İfadesinde önce "Alkollüydük, düştü" diyen Çınar, daha sonra gerçeği itiraf ederek, "Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda öldüğünü fark ettim. Önce bir yakınımı, sonra da polisi aradım" dediği öğrenildi. Gökhan Çınar'ın, döverek öldürdüğü sevgilisine daha öncede şiddet uyguladığı belirlendi. Çiftin, olay günü de birkaç kez kavga ettikleri, komşularının polisi aradığı ancak taraflar birbirinden şikayetçi olmadığı kaydedildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklandı.