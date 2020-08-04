En eski buğdaydan tandır ekmeği

Mardin'de üretimi yeniden canlandırılan, Mezopotamya'nın en eski buğday tohumu "Sorgül" kadınların elinde tandır ekmeğine dönüştü. Kadın istihdamının artırılması ve yerel tohumların korunmasının sağlanması amacıyla Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nce uygulanan ve Şükraan Ekonomik Tarımsal Kalkınmayı ve Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği tarafından yürütülen "Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum Projesi" kapsamında Artuklu ve Kızıltepe'de 17 çiftçi gönüllü ekim yaptı. 1400 dönümde, 400 tonu aşkın rekolte sağlanan Sorgül'ün ayıklama işlemi de sona erdi. Buğdayın büyük bir kısmı, yine çiftçilerle paylaşılırken bir kısmı ise kadınların elinde tandır ekmeğine dönüştürüldü.Sorgül buğdayının yeniden canlandırılmasında 310 kadın istihdam edilirken, hem istihdam sayısının artırılması hem de Sorgül'ün üretiminin artırılarak, farklı ürünlerde denenmesi amaçlanıyor. Proje yürütücüsü Şef Ebru Baybara Demir 3 yıl önce başladıkları projenin aşama aşama sonuçlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek "Bir avuç tohumla geleneksel tarım yöntemleriyle ekmek çıkardık. Türkiye'nin geleceği için önemli bir proje oldu. Türkiye çok zengin. Her ilimizde mutlaka çoğaltılabilecek ve geleceğe miras bırakılabilecek bir tohum vardır" dedi.