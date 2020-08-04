Facia geliyorum demiş!

İzmir'in Foça ilçesinde 2'si çocuk 4 kişi öldüğü, bir çocuğun kaybolduğu tekne faciası ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. 6.5 metre uzunluğundaki 5 kişi kapasiteli tekneye 10 kişinin alındığı, rüzgarın etkisiyle dalgaların teknenin içine dolduğu bu şekilde alabora olduğu anlaşıldı. Panik anında yolcuların ayağa kalkıp yardım istedikleri ve koltukların altındaki can yeleklerini almayı unuttukları öğrenildi. Kamp yapmak için Foça'ya gelen ailelerin kaptan Adem Demir'i daha önceden tanıdıkları ve yanına giderek, "Adem bize tekneyle tur attır, denize girelim" dedikleri bildirildi. Olayda Şennur Avcı (41), Çınar Ege Göksoy (8), Şermin Özerman (38) ve Elif Naz Özerman (16) hayatını kaybetti. Tekneden atlayan ve suyun üzerinde kalan Kaan Niyazi Özarman (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (16) ve Mustafa Günel (29) adaya çıkarıldı. Kaybolan Sarp Göksoy'un (9) bulunması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan teknenin kaptanı Adem Demir ifadesinde, kavga eden kadınlardan birinin ayağa kalkması nedeniyle alabora olduklarını iddia etti. Adliyeye sevk edilen Adem Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.