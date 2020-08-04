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SON DAKİKA! 'da cam silme bahanesiyle terör estirdiler! O şüpheliler yakalandı

'da yaşanan olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cam silme bahanesiyle para isteyip hakaret eden ve kesici alet göstererek cep telefonu çalan şüphelilerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bahse konu olayı gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 4.8.2020 12:07 Son Güncelleme: 4.8.2020 12:26 ABONE OL
SON DAKİKA! Florya'da cam silme bahanesiyle terör estirdiler! O şüpheliler yakalandı

Dün saat 15:00 sıralarında Bakırköy İlçesi Florya Polis evi kavşağında meydana gelen ve N.O.A. ve M.C. isimli vatandaşlara ait sosyal medya hesaplarında paylaşılan sürücülerden cam silme bahanesiyle para istenerek hakaret edilmesi ile kesici alet gösterilmek ve cep telefonunun zorla alınmak istenmesi suretiyle gasp teşebbüsünde bulunulması olayınca flaş bir gelişme yaşandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı araştırmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen ve çok sayıda suç kayıtları bulunduğu belirlenen Tanju S, Berkan A. ve Metin S isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili 'Tehdit-Hakaret-Gasp' konularından haklarında işlem yapılan şahıslar ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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SON DAKİKA! Florya'da cam silme bahanesiyle terör estirdiler! O şüpheliler yakalandı
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