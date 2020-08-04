SON DAKİKA! Florya'da cam silme bahanesiyle terör estirdiler! O şüpheliler yakalandı

Dün saat 15:00 sıralarında Bakırköy İlçesi Florya Polis evi kavşağında meydana gelen ve N.O.A. ve M.C. isimli vatandaşlara ait sosyal medya hesaplarında paylaşılan sürücülerden cam silme bahanesiyle para istenerek hakaret edilmesi ile kesici alet gösterilmek ve cep telefonunun zorla alınmak istenmesi suretiyle gasp teşebbüsünde bulunulması olayınca flaş bir gelişme yaşandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı araştırmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen ve çok sayıda suç kayıtları bulunduğu belirlenen Tanju S, Berkan A. ve Metin S isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili 'Tehdit-Hakaret-Gasp' konularından haklarında işlem yapılan şahıslar ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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