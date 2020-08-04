Gurbetçi aile TIR’ın altında kaldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan, gurbetçi ailenin bulunduğu otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.Kaza, saat 15.30'da Ankara-Konya yolunda meydana geldi. Almanya'nın kuzeyinde bulunan Oldenburg kentinde taksicilik yapan Gürkan Tekoğlu (36) ve araçta bulunan ailesi Hatay'dan Almanya 'ya dönüş için yola çıktı. Tekoğlu lastiği patladığı için park halindeki TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobildeki sürücü Tekoğlu ile yanındaki eşi Pelin Tekoğlu (31), kızları Melina (4) ve Melisa Tekoğlu (6) ile kayınbiraderi Mehmet Ali Eskisarılı (22) yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Mustafa Durmuşer'in (27) kullandığı otomobil takla attı. Durmuşer ve Muhammed Türkaslan (27) ölürken 4 kişi yaralandı. Gümüşhane'de İlyas Sağlam'ın (75) kullandığı otomobil, Zigana Dağı'nda başka otomobille çarpıştı. Sağlam öldü 4 kişi yaralandı. Adana'da Mustafa Işık'ın kullandığı kamyonet yol kenarındaki motosiklete çarptı. Motosikletteki iki kişiden biri öldü biri ağır yaralandı.SABAH