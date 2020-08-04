HFF açıklaması ile Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahalar açıldı mı, ne zaman?

Halısahaların açılacağı tarih ve yeni kurallar geçtiğimiz haftalarda yayımlanan genelge ile beraber duyuruldu. Bu kapsamda futbolseverlere verilen müjde sonrası vatandaşların konuya dair araştırmaları da hız kazandı. Açılacak tesislerde ise belirlenen koronavirüs kuralları da uygulanacak. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılıyor? İşte açıklanan o tarih…

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF) açılacak olan tesisler için koronavirüs tedbirleri kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı ve 16 maddeyi açıkladı. Bu kapsamda tesislerin yarın açılacağı bildirildi…