Hipertansiyona karşı dans edin

ABD'deki Teksas Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji ve Hipertansiyon Bölüm Şefi Prof. Dr. Meryem Tuncel, hipertansiyon hastalarına stresten uzak kalmaları ve dans etmeleri önerisinde bulundu. Tuncel, ABD'de görev yaptığı klinikte çok ağır yüksek tansiyon vakalarını bile tedavi ettiklerini söyleyerek "Yüksek tansiyon tedavinizde hayat tarzınız önemli. Ağırlık kaldırma, koşma gibi olmamak şartıyla spor öneriyorum. Yürümeyi öneriyorum. Günde 30-45 dakika arasında orta hızda bir yürüme ve yürürken de nefesinizi daralmadan konuşabilmeniz çok önemli. Kilo tüm hastalıklar için risk. Kiloya da dikkat. Yüksek tansiyonda stres çok önemli. Dans edince insan aynı zamanda neşeli müziğin de etkisiyle mutlu oluyor. Bu işler beyinden yönlendiriliyor. Beyni rahatlatmak, mutlu etmek için müzik ve dans çok önemli. Dans öyle bir spor ki hem mutlu oluyorsunuz hem de tek başınıza yapabileceğiniz bir spor. Bir hareketli türkü koyup kendi kendinize dans edebilirsiniz, kendi kendinize halay da çekebilirsiniz. Kendi başınıza bir partnere ihtiyaç olmadan bunu yapabilirsiniz. Koyun müziğinizi, kendi başınıza evinizde dans edin, halay çekin. 'Mardin kapı şen olur' diye koyup oynayın" dedi.