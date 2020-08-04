Son dakika: İstanbul'da bayram sonrası ilk gün! Toplu taşımada son durum

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle İstanbullular bugün işbaşı yaptı. Kimi vatandaşlar dört günlük bayram tatilini İstanbul'da geçirirken kimiyse şehir dışına çıktı. Tatilin bitmesiyle şehre dönen İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola koyuldu.

Bayram tatili nedeniyle boş kalan yollar yoğunlaşmaya başladı. İş yerlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske kuralına çoğunlukla uydukları gözlenirken zaman zaman otobüs ve metrobüs duraklarında kısmi yoğunluk yaşandı.

Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına ise kimi zaman uymadıkları görüldü.