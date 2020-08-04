Kadın okçular erkek şiddetini 12’den vurdu

Erzurummerkez Yakutiye ilçesindeki Veysefendi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Melek Okuyucu'nun (39), 2016 yılında kurduğu Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü üyeleri, erkek şiddetine dikkat çekmek için atları ile tozu toprağa kattı. Dörtnala sürdükleri at sırtında gerdikleri yayları bırakarak okları 12'den vuran kadınlar, şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu söyledi. Kulüpte yaşları 8 ila 45 arasında değişen 20 kadın sporcu olduğunu belirten Okuyucu, artan kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla, 'kadına şiddete hayır' sloganıyla burada etkinlik düzenlemek istediklerini belirtti.