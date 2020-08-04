Kağıthane'de husumetli olduğu kişi ve kardeşine kurşun yağdırdı; o anlar kamerada

Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi, Bayındır Sokak üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli oldukları iddia edilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuşan tarafları vatandaşlar ayırmak istedi.

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Ancak öfkeye kapılan taraflardan biri silahını çıkararak önce husumetli olduğu kişiyi, kardeşini ardından kavgayı ayırmaya çalışan iki kişiyi silahla vurarak yaraladı. Dört kişiyi yaralayan saldırgan olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.





SÜRÜNEREK SALDIRGANDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde iki tarafın sokak ortasında tartışmaya başladığı görülüyor. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşürken taraflardan birinin silahını çıkararak husumetlisini vurduğu anlar kameralarca kaydediliyor. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin de vurularak yere düşüp, sürünerek saldırgandan kaçmaya çalışıyor.





KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Saldırı sonrasında kayıplara karışan saldırganın yakalanması için Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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