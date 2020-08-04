Kapıya tırmanan yılan korkuttu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir evin kapısına tırmanan 2 metre uzunluğundaki yılan korkuttu. Yılan yakalanıp, doğal ortamına bırakılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Acıpayam ilçesinin kırsal Olukbaşı mahallesinde bugün sabah saatlerinde Baha Akşit ve ailesi evlerine girmek isterken, demir kapı üzerinde 2 metre uzunluğunda yılan olduğunu fark etti. Kapıya tırmanan yılanı görenler korkuya kapıldı, eve yaklaşamadı. Ev sahipleri bir yandan yılanın eve girmesinden korkarken diğer yandan cep telefonuyla kapıya tırmanmasını görüntüledi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Yergin, büyük bir soğukkanlılıkla kapıdaki yılanı yakalayıp, doğaya bırakmasıyla, herkes rahat bir nefes aldı.

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