Kendini asan kadını böyle kurtardı

O olmasaydı belki şu an hayatta olmayacaktım. Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum, bir daha denemek bile istemem" dedi. İkinci hayatını astsubay İbrahim Erdovan'a borçlu söyleyen Karabulut, "Geçimimi topladığım odunlarla köy fırınında yaptığım ekmekleri satarak, sağlıyorum. 72 yaşındayım ve hala bu şekilde geçimimi sağlıyorum. Askerimiz çok yaşasın, askerimiz olmasa ülkede yaşayamayız. Bizi onlar koruyup, kolluyorlar. Çok yardım ediyor bize askerimiz, çok yaşasınlar, astsubaylarımız çok yaşasın" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

Hayatını kurtardığı Hacer Karabulut'u ziyaret eden Astsubay İbrahim Erdovan ise, "İstirahatli günümde evdeydim, karşı komşumuz olan Hacer teyzemiz intihara teşebbüs etmiş. Yardım çığlığı duydum. İpten oğlu ile birlikte kurtardık. Olaydan üç ay önce İl Jandarma Komutanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği ilk yardım kursuna katılmıştım. Orada gördüğüm teknikleri uyguladım. Nefesi kesilmişti, nefes alması için başını geri iterek, 112'ye haber verdim. Kısa sürede geldiler. Hastaneye gönderdik, iyileşip geldi. Vatandaşlık ve askerlik görevimi yaptım. Bir asker olmaktan ziyade, her vatandaşın bu gibi durumlarda yardım edeceğini düşündüğüm için bu şekilde yardım ettim" diye konuştu.

