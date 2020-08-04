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Kırmızı reçeteli ilaç almak için kendini doktor diye tanıtan kişi yakalandı

'da bir kişi kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak için kendisini hastaneye doktor olarak tanıttığı sırada yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 07:17 ABONE OL
Olay, Yüreğir ilçesinde bulunan Adana Şehir Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G hastaneye gelerek kendini oradaki çalışanlara, başka bir hastanede Nöroloji Bölümünde uzman doktor olarak tanıttı. A.G. daha sonra adına düzenlenmiş sahte doktor kartı gösterdi. Polisleri de inandırmak isteyen A.G yanında bulundurduğu steteskopu gösterdi.
Polis kimlikte inceleme yapınca sahte olduğunu belirledi. A.G gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
A.G'nin kırmızı reçeteyle satılan bir ilacı yapmak için kendini doktor olarak tanıttığı öğrenildi.
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Kırmızı reçeteli ilaç almak için kendini doktor diye tanıtan kişi yakalandı
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