Kız arkadaşını döverek öldürmüştü! Kan donduran bir gerçek daha ortaya çıktı!

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Poliste 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Gökhan Çınar, ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettim. Bir yakınımı aradım. Ondan sonra da polisi aradım" dedi. Olaydan bir gün önce de Şimşek'e şiddet uyguladığını kabul eden Gökhan Çınar, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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