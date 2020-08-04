Korona halayı

Diyarbakır'da yetkililerin tüm uyarılarına rağmen maskesiz, mesafesiz yapılan düğünde ele ele halaylar çekilmesi, havaya ateş açılması bu kadarına da pes dedirtti. Koronavirüse adeta davet çıkarılan düğünün yapıldığı Kocaköy ilçesinde bir gençte İstanbul'dan baba evine gelişi sonrası koronavirüs tespit edilmesiyle 4 sokak karantinaya alınmıştı. İzmir Çeşme'de bayram süresince cafe, restoran, beach club'larda sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan şok görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraftaki maskesiz yüzlerce insanın birarada olduğu bu sahil cafe'si de onlardan biri. Polisin yaptığı denetimlerde 51 işletme ve 107 kişiye, toplam 280 bin TL para cezası kesildi.