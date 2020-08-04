Mantar bulutu nedir? Beyrut patlaması sonrası gündeme gelen mantar bulutu neden olur?

Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası gündeme gelen mantar bulutu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nükleer ve atomik patlamalar sonucunda oluşan bu bulutun bombanın aniden ortaya çıkarttığı yüksek ısı sonrası ortaya çıktığı bilinmektedir. Beyrut şehrinde gerçekleşen patlamanın sonucunda ortaya çıkan mantar bulutu tüm dünyayı bu habere kilitledi. Patlamanın nedeni halen bilinmezken nükleer olması ihtimali üzerinde duruluyor. Peki, Beyrut patlaması sonrası gündeme gelen mantar bulutu nedir? İşte detaylar…
Beyrut Patlaması sonrası gelen son dakika haberleri tedirginliğe yol açıyor. Patlamanın nükleer olabileceği ihtimali üzerinde durulurken mantar bulutu ile ilgili detaylar da araştırılıyor… İşte Lübnan'ın başkentinde gerçekleşen patlama sonrası gündeme gelen konun detayları…
Nükleer / atomik bir patlama bir mantar bulutu yaratır, çünkü patlayan bomba aniden hızla çok miktarda ısı açığa çıkarır, bu da havayı serinleyen havayla etkileşir ve daha az yoğun hale getirir. Dev ateş topu, havada hızla yükselen ve ardından çevreleyen hava tarafından hızla doldurulan bir vakum yaratarak son derece sıcaktır ve süreçte bir mantar bulutu oluşturur.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanı, çok sayıda yaralı ve büyük hasarın olduğunu belirtti.
Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte patlama anı | Video