Nargile kafeler serbest mi? 2020 Nargile kafeler ne zaman açılacak?

Nargile kafelerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Hijyen şartları ve virüsün yayılma tehlikesine karşı aralarında nargile kafelerin de bulunduğu çeşitli yerler kapalı durumda. Bilindiği gibi, tütün ürünü kullananlar, kullanmayanlara oranla Kovid-19'a daha kolay yakalanıyor. Bundan hareketle de nargile kafeler kapalı tutuluyor.

NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge gönderildi. İşte, nargile kafelerin çalışması hakkında son durum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanların bir süre daha kapalı kalacağını ifade etti. Erdoğan, eğlence yerleriyle ilgili şunları söyledi;

NARGİLE KAFELER SERBEST Mİ?

Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık.

1 Haziran itibari ile uygulanacak normalleşme takvimimizde de vatandaşlarımızın sağlını gereksiz şekilde riske atacak adımlardan durduk. Dünyada yaklaşık 400 bin insanın hayatına mal olan buluşma gücü ve hızı son derece yüksek bu virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma şansımız yoktur. Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Nargile kafeler ve eğlence mekanları için ise yeniden faaliyete dönüş için henüz bir tarih verilmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.