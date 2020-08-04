MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Ağustos Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto'nun yeni dönemde gerçekleşecek ilk çekilişi için heyecan üst seviyeye çıktı. Zengin olma hayalleri ile kuponlarını oluşturan vatandaşlar geri sayım sona erdi. Dün akşam noter huzurunda gerçekleşen şans oyununun ikramiyesi 50 Milyon TL. Sayısal Loto çekilişi sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak sorusu ise en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. 3 Ağustos 2020 Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama işlemi ile ilgili tüm ayrıntılar bu başlık altında yer alıyor. Peki, Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Zengin olma hayalleri kurarak şans oyunu için kuponlarını oluşturan kişiler heyecanla sonuçları beklemeye başladı. 21.30'da noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş sonrası kazandıran rakamlar belli olacak.
Dün akşam Sayısal Loto sonuçlarının belli olması ile birlikte gözler bilet sorgulama ekranına çevrilecek.
Sayısal Loto'da kazandıran numaralar açıklandığı anda www.millipiyangonline.com ve bu başlık altında yer alacak.
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
SİSTEM OYUNU
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
KURALLAR
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.