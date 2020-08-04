SON DAKİKA! Beyrut’taki patlamadan yeni görüntüler geldi! Beyrut patlaması nedeni belli oldu mu?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan gelen son dakika patlama haberi korku oluşturdu. Beyrut Limanı' bölgesinde bir depoda meydana gelen ve bulunduğu bölgeyi savaş alanına çeviren patlamaya ilişkin Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan açıklamaya göre pek çok insanın patlama nedeniyle zarar gördüğü belirtildi. Yııkılan 3 katlı bir binanın enkazında ise halen insanların olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu gelişmelerle birlikte Beyrut patlaması nedeni belli oldu mu? sorusu herkes tarafından merak edilerek araştırılmaya devam ediyor.
Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a liman bölgesinde meydana gelen şiddetli patlamaya ilişkin Beyrut patlaması nedeni belli oldu mu? sorusu yanıtı ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;
Beyrut Liman bölgesinde meydana gelen ve çevresinde oldukça fazla tahribat oluşturan patlamaya ilişkin gelen bilgilerde patlamanın, patlayıcıyla dolu büyük bir depoda olduğu belirtildi. Patlamanın oluş şekline ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Nedenine ilişkin bilgi geldiğinde haberimizde bulabileceksiniz.
Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu. Öte yandan Lübnan resmi ajansı LNA, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu. Çevrede şiddetli patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir havai fişek deposunda şiddetli patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir havai fişek deposunda şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi. Patlama sonrası gökyüzünü duman kaplarken, liman çevresindeki binalarda büyük hasar oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan yaptığı açıklamada, patlama sonucu çok sayıda yaralı bulunduğunu ve bölgede büyük hasar meydana geldiğini ifade etti. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada hükümet binasının da zarar gördüğü aktarıldı.