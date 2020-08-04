SON DAKİKA! Beyrut’taki patlamadan yeni görüntüler geldi! Beyrut patlaması nedeni belli oldu mu?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan gelen son dakika patlama haberi korku oluşturdu. Beyrut Limanı' bölgesinde bir depoda meydana gelen ve bulunduğu bölgeyi savaş alanına çeviren patlamaya ilişkin Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan açıklamaya göre pek çok insanın patlama nedeniyle zarar gördüğü belirtildi. Yııkılan 3 katlı bir binanın enkazında ise halen insanların olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu gelişmelerle birlikte Beyrut patlaması nedeni belli oldu mu? sorusu herkes tarafından merak edilerek araştırılmaya devam ediyor.

SON DAKİKA: BEYRUT PATLAMASI NEDENİ BELLİ OLDU MU?

Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a liman bölgesinde meydana gelen şiddetli patlamaya ilişkin Beyrut patlaması nedeni belli oldu mu? sorusu yanıtı ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;