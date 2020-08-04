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SON DAKİKA! ’taki patlamadan yeni görüntüler geldi! Beyrut patlaması nedeni belli oldu mu?

Lübnan’ın başkenti ’ta liman bölgesinde bir depoda büyük şiddette bir patlama meydana geldiği haberi son dakika olarak haber ajanslarına düştü. Büyük patlamayla birlikte liman bölgesi ve çevresinde oldukça fazla hasar oluştuğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Patlama etkisiyle çevrede yer alan bir binanın yıkıldığı ve enkaz altında insanların bulunduğu belirtildi. Bu korkunç patlama sonrasında yeni görüntüler gelmeye devam ederken Beyrut patlaması nedeni belli oldu mu? sorusu da vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak merak edilmeye başlandı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.8.2020 20:23 Son Güncelleme: 4.8.2020 20:47 ABONE OL
SON DAKİKA! Beyrut’taki patlamadan yeni görüntüler geldi! Beyrut patlaması nedeni belli oldu mu?

Lübnan'ın başkenti 'tan gelen son dakika patlama haberi korku oluşturdu. Beyrut Limanı' bölgesinde bir depoda meydana gelen ve bulunduğu bölgeyi savaş alanına çeviren patlamaya ilişkin Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan açıklamaya göre pek çok insanın patlama nedeniyle zarar gördüğü belirtildi. Yııkılan 3 katlı bir binanın enkazında ise halen insanların olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu gelişmelerle birlikte Beyrut patlaması nedeni belli oldu mu? sorusu herkes tarafından merak edilerek araştırılmaya devam ediyor.

SON DAKİKA: BEYRUT PATLAMASI NEDENİ BELLİ OLDU MU?

Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a liman bölgesinde meydana gelen şiddetli patlamaya ilişkin Beyrut patlaması nedeni belli oldu mu? sorusu yanıtı ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;

SON DAKİKA! Beyrut’taki patlamadan yeni görüntüler geldi! Beyrut patlaması nedeni belli oldu mu?

Beyrut Liman bölgesinde meydana gelen ve çevresinde oldukça fazla tahribat oluşturan patlamaya ilişkin gelen bilgilerde patlamanın, patlayıcıyla dolu büyük bir depoda olduğu belirtildi. Patlamanın oluş şekline ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Nedenine ilişkin bilgi geldiğinde haberimizde bulabileceksiniz.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

HARİRİ'NİN EVİNİN YAKINLARINDA

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

SON DAKİKA! Beyrut’taki patlamadan yeni görüntüler geldi! Beyrut patlaması nedeni belli oldu mu?

HÜKÜMET BİNASINDA HASAR

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu. Öte yandan Lübnan resmi ajansı LNA, Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu. Çevrede şiddetli patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir havai fişek deposunda şiddetli patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

SON DAKİKA! Beyrut’taki patlamadan yeni görüntüler geldi! Beyrut patlaması nedeni belli oldu mu?

Lübnan'ın başkenti 'un liman bölgesinde bulunan bir havai fişek deposunda şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi. Patlama sonrası gökyüzünü duman kaplarken, liman çevresindeki binalarda büyük hasar oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan yaptığı açıklamada, patlama sonucu çok sayıda yaralı bulunduğunu ve bölgede büyük hasar meydana geldiğini ifade etti. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada hükümet binasının da zarar gördüğü aktarıldı.

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SON DAKİKA! Beyrut’taki patlamadan yeni görüntüler geldi! Beyrut patlaması nedeni belli oldu mu?
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