Son Dakika Deprem Haberi: Malatya 5.2 deprem ile sallandı! AFAD son depremler listesi

Malatya'dan son dakika deprem haberi geldi ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi peş peşe verileri paylaştı. Malatya Merkez üslü deprem Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedilirken, yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Malatya'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.

Son dakika: Malatya'daki 5,2'lik depremde yaşanan sarsıntı ve panik anları kamerada | Video

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN MALATYA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Bakan Soylu: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok.



Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor. — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 4, 2020

MALATYA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Vali Yırık, saat 12.37'de meydana gelen ve merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince araştırma yapıldığını belirtti.