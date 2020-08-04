SON DAKİKA! Deprem uzmanından Malatya depremi sonrası korkutan açıklama!

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde yurt içi ve yurt dışı kaynaklı çeşitli şiddetlerde pek çok son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu adlı iki aktif fay hattının uzanış doğrultusunda bulunan ülkemizde bu fay hatları üzerinde meydana gelen kırılmalar sonucu sarsıntılar yaşanıyor. Öte yandan bugün Malatya Pötürge'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin ardından değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır korkutan bir açıklamaya imza attı.

SON DAKİKA: DEPREM UZMANINDAN MALATYA DEPREMİ SONRASI KORKUTAN AÇIKLAMA!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Bingöl Pötürge'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depreme ilişkin Prof. Dr. Ziyadin Çakır tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları şöyle;