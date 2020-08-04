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SON DAKİKA! uzmanından depremi sonrası korkutan açıklama!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatları uzanış doğrultusunda ve kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde olayları meydana gelmeye devam ediyor. Gerek ülkemiz sınırları içerisinde gerekse sınır ötesinde yer alan kara ve denizlerde meydana gelen depremler sonucunda büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremleri ülkemizde hissediyoruz. Son olarak bugün (4 Ağustos 2020 Salı) ’nın Pötürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin ardından uzman isimlerden depreme ilişkin önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Malatya’daki depremle ilgili olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır tarafından korkutan bir açıklama yapıldı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.8.2020 22:32 Son Güncelleme: 4.8.2020 22:34 ABONE OL
SON DAKİKA! Deprem uzmanından Malatya depremi sonrası korkutan açıklama!

kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde yurt içi ve yurt dışı kaynaklı çeşitli şiddetlerde pek çok olayları meydana gelmeye devam ediyor. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu adlı iki aktif fay hattının uzanış doğrultusunda bulunan ülkemizde bu fay hatları üzerinde meydana gelen kırılmalar sonucu sarsıntılar yaşanıyor. Öte yandan bugün Pötürge'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin ardından değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır korkutan bir açıklamaya imza attı.

SON DAKİKA: DEPREM UZMANINDAN MALATYA DEPREMİ SONRASI KORKUTAN AÇIKLAMA!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Bingöl Pötürge'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depreme ilişkin Prof. Dr. Ziyadin Çakır tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları şöyle;

SON DAKİKA! Deprem uzmanından Malatya depremi sonrası korkutan açıklama!

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, 'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremi değerlendi. Çakır'ın değerlendirmesine göre Malatya'daki depremin şiddetli hissedilmesine, 24 Ocak tarihinde Elazığ'ın Sivrice İlçesinde meydana gelen neden oldu. Çakır, bugün meydana gelen depremin ardından ise, tehlikeli olan alanın Malatya ile Kahramanmaraş'ın güneyindeki hat boyunca olabileceğini vurguladı. Beklenen depremin büyüklüğü ise 6.5'in üzerinde olabilir.

SON DAKİKA! Deprem uzmanından Malatya depremi sonrası korkutan açıklama!

ELAZIĞ DEPREMİNİN ARTÇISI

'da meydana gelen depremin, 24 Ocak tarihinde olan Elazığ depreminin yarattığı artçı şoklardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Çakır, "Bu büyük depremin kırığı, Hazar Gölü'nün batısından Pütürge'ye kadar uzanmıştı. de yine Pütürge civarında oldu. Yani kırığın batı ucunda meydana geldi. Elde edilen lokasyona yani depremin yeri ve mekanizmasına baktığımızda, çok büyük bir olasılıkla bu deprem Doğu Anadolu Fayı'nın kendisinde meydana geldi. Tahminlerimiz doğru ise yani ana fay üzerinde meydana geldiyse, bu fay üzerindeki kırık büyümüştür. Şu an farklı çözümler sunuluyor büyüklük ile ilgili ama en son 5.7 olduğu söylendi. Dolayısıyla çok büyük bir alan kırmaz. 5-10 kilometrelik bir parça kırmıştır en fazla. Derinliği konusunda da net bir bilgimiz yok" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA! Deprem uzmanından Malatya depremi sonrası korkutan açıklama!

PÜTÜRGEDEN GÖLBAŞI'NA KADAR OLAN BÖLÜMDE 6'NIN ÜZERİNDE MEYDANA GELEBİLİR

Fay üzerindeki kırığın Güneybatı ucunun tehlikeli kısım olduğunu dile getiren Ziyadin Çakır, "Zaten bu kırığın, Sivrice depreminin kırığının, kuzey doğu tarafındaki bölümler 1870'li yıllarda kırılmıştı. Dolayısıyla o tarafta büyük bir deprem olma olasılığı düşük. Tehlikeli kısım ise bu kırığın Güneybatı ucu. Yani Pütürge'den, Çelikhan'dan Gölbaşı'na kadar giden kesim tehlike içeriyor. Bu depremin oluşmasına sebep olan gerilim artışı çok büyük olasılıkla ana faylanmadan meydana geliyor. Dediğim gibi bu bir artçı ve bu büyüklükteki depremler kırık etrafında yine meydana gelebilir. Birçok örnek var, bir deprem oluyor ve ardından başka küçük depremler meydana geliyor. Ya da bazı depremler küçük de olsa, büyük depremlere neden olabiliyor. Bunun örnekleri çok. Dolayısıyla her deprem mutlaka etrafındaki fayları etkiliyor ama etrafında kırılmaya hazır büyük bir fay var mı? Ne kadar etki ediyor? Bunu şu aşamada tam olarak hesaplayamıyoruz. Bir risk var, kırılan fayın batı devamında en son ne zaman deprem olduğunu bilemiyoruz. Dolayısıyla orada da Sivrice'de olduğu gibi 6'nın üzerinden bir deprem meydana gelebilir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Deprem uzmanından Malatya depremi sonrası korkutan açıklama!

"BU FAY 6.5'İN ÜZERİNDE BİR ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP"

Çakır, şöyle devam etti: "Dikkatimi batı ucun devamına çekmek istiyorum. ile Maraş'ın güneyindeki hat boyunca 6.8'e benzer büyüklükte bir deprem oluşabilir. Elimizdeki tarihsel verilere baktığımız zamanı Pütürge ile Gölbaşı arasında uzun zamandır bir deprem meydana gelmemiş.

SON DAKİKA! Deprem uzmanından Malatya depremi sonrası korkutan açıklama!

Dolayısıyla bu bölgede, 'nın güneyi Maraş bölgesinde büyük bir meydana gelebilir. Ama bunun ne zaman oluşacağını henüz bilemiyoruz. Depremlerin büyüklüğü ise direkt kırdığı fayın uzunluğu ile alakalı. Bu mesafeye baktığımız zaman, bu fay 6.5'in üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip diyebiliriz"

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SON DAKİKA! Deprem uzmanından Malatya depremi sonrası korkutan açıklama!
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