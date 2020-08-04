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haberi: 'de cani koca dehşeti! Görme engelli eşini çocuklarının yanında bayıltana kadar dövdü

Kan donduran olay 'ün ilçesinde yaşandı! bilgisine göre cani eş, görme engelli karısını çocuklarının yanında bayıltana kadar dövdü. Yaşananları çocuklardan biri kameraya kaydetti. Vahşetin görüntüleri kısa süre sonra sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı. Şiddete uğrayan eşin, 'Git buradan' diye bağırması yürekleri dağladı. Kız çocukları anneleri o halde görünce şoka girdiler. Son dakika bilgisine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 4.8.2020 10:01 Son Güncelleme: 4.8.2020 10:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Bingöl'de cani koca dehşeti! Görme engelli eşini çocuklarının yanında bayıltana kadar dövdü

Türkiye görme engelli eşini öldüresiye döven cani kocayı konuşuyor! Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Gameşan köyünde kaydedilen görüntüler kadına şiddetin boyutlarını gözler önüne serdi. Görme engelli eşini sopayla bayıltana kadar döven cani kocanın tavırları herkesi çıldırttı. Öte yandan annelerini o halde gören çocuklar da babalarına nefret kustu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

VAHİM OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Sosyal medyada hızla yayılan video sonrası kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika Haberi: Bingöl'de kadına şiddet dehşeti! Görme engelli karısını bayıltana kadar döven kova kamerada | Video

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Son dakika haberi: Bingöl'de cani koca dehşeti! Görme engelli eşini çocuklarının yanında bayıltana kadar dövdü
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