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HABERİ: Görme engelli eşini tekmeleyerek dövmüştü! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!

'ün ilçesinde Hasan E. isimli şahıs, yüzde 50 görme engelli eşi Sabriye E.'yi çocuklarının gözü önünde tekmeleyerek dövmüştü. Çocuklarından biri yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşınca görüntüler infial etkisi yarattı. Ancak edinilen bilgisine göre; Sabriye E. eşinden şikayetçi oldu ve Hasan E. ikinci kez gözaltına alındı. İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri...

DHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 17:13 Son Güncelleme: 4.8.2020 17:14 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Görme engelli eşini tekmeleyerek dövmüştü! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!

haberleri...Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü, ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde yaşandı. 4 kız çocuğu sahibi E. çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan E., bir gözünde yüzde 50 görme kaybı bulunan eşi Sabriye E.'ye şiddet uyguladı. Yere düşen kadın, bayıldı. Ancak koca, yerde yatan eşine tekme atmaya devam etti. Bu sırada çığlıklar atan 2 kız çocuğu, babalarına engel olmaya çalıştı. Çocuklardan biri ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medya hesabında paylaştı.

İşte son dakika detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Görme engelli eşini tekmeleyerek dövmüştü! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!

'ün ilçesinde Hasan E. (46), bir gözünde yüzde 50 görme kaybı olan eşi Sabriye E.'yi çocuklarının gözü önünde tekmeleyerek, dövdü. 4 çocuklu çiftin kızları tarafından çekilerek, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, koca, yerde baygın halde yatan eşine tekme atarken görülürken, 2 küçük kızın babalarına engel olma çabası yer aldı. Sosyal medyada infiale yol açan görüntünün ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, olayın takipçisi olduklarını duyurdu. Gözaltına alınan koca ise uzaklaştırma kararı verilerek, serbest bırakıldı.

Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü, Karlıova ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde yaşandı. 4 kız çocuğu sahibi E. çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan E., bir gözünde yüzde 50 görme kaybı bulunan eşi Sabriye E.'ye şiddet uyguladı. Yere düşen kadın, bayıldı. Ancak koca, yerde yatan eşine tekme atmaya devam etti. Bu sırada çığlıklar atan 2 kız çocuğu, babalarına engel olmaya çalıştı. Çocuklardan biri ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medya hesabında paylaştı.

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SON DAKİKA HABERİ: Görme engelli eşini tekmeleyerek dövmüştü! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Sabriye E., kendisine geldikten sonra jandarmaya giderek, eşinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan koca, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ancak görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak, büyük tepki toplayınca bugün yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen koca, evden uzaklaştırma verilerek, serbest bırakıldı. Sabriye E. ise 4 kızıyla birlikte baba evine yerleşti.

SON DAKİKA HABERİ: Görme engelli eşini tekmeleyerek dövmüştü! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!
BAKAN SELÇUK: DAVA SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ
Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, olayın takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Bingöl'de engelli kardeşimizin şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden yaraladı. Engelli annemiz ve çocuklarının kendilerine uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanmaları için çalışma başlattık. Bakanlık olarak dava sürecini de yakından takip edeceğiz" dedi.
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SON DAKİKA HABERİ: Görme engelli eşini tekmeleyerek dövmüştü! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!
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