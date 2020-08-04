SON DAKİKA HABERİ: Görme engelli eşini tekmeleyerek dövmüştü! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Hasan E. (46), bir gözünde yüzde 50 görme kaybı olan eşi Sabriye E.'yi çocuklarının gözü önünde tekmeleyerek, dövdü. 4 çocuklu çiftin kızları tarafından çekilerek, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, koca, yerde baygın halde yatan eşine tekme atarken görülürken, 2 küçük kızın babalarına engel olma çabası yer aldı. Sosyal medyada infiale yol açan görüntünün ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, olayın takipçisi olduklarını duyurdu. Gözaltına alınan koca ise uzaklaştırma kararı verilerek, serbest bırakıldı.

Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü, Karlıova ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde yaşandı. 4 kız çocuğu sahibi E. çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan E., bir gözünde yüzde 50 görme kaybı bulunan eşi Sabriye E.'ye şiddet uyguladı. Yere düşen kadın, bayıldı. Ancak koca, yerde yatan eşine tekme atmaya devam etti. Bu sırada çığlıklar atan 2 kız çocuğu, babalarına engel olmaya çalıştı. Çocuklardan biri ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medya hesabında paylaştı.

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