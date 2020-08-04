Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 4 Ağustos Sağlık Bakanlığı ile Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu açıklandı mı?

Son dakika haberler… Corona virüs vaka ve ölü sayısına ait veriler Sağlık Bakanlığı günlük tablosunda yer almaya devam ediyor. Salgının ilk günlerinden itibaren her gün güncel vaka, ölü, iyileşen hasta sayısında son durum merak ediliyor. Geçtiğimiz gün yapılan değerlendirmeye göre; Bakan Koca, "Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. Bugünkü corona tablosunu merak edenler ise açıklamaları yakından takip ediyor. Buna göre, 4 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? 4 AĞUSTOS

Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı günlük tablo ile beraber açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Ağustos günlük tabloyu henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

CORONA TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI SON DURUM!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 3 Mayıs tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre; son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 747 oldu.

İşte corona virüsü vaka ve ölü sayısında son dakika gelişmeleri…