Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 4 Ağustos Sağlık Bakanlığı ile Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu açıklandı mı?

Son dakika haberler… Corona virüs vaka ve ölü sayısına ait veriler Sağlık Bakanlığı günlük tablosunda yer almaya devam ediyor. Salgının ilk günlerinden itibaren her gün güncel vaka, ölü, iyileşen hasta sayısında son durum merak ediliyor. Geçtiğimiz gün yapılan değerlendirmeye göre; Bakan Koca, "Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. Bugünkü corona tablosunu merak edenler ise açıklamaları yakından takip ediyor. Buna göre, 4 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri…
Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı günlük tablo ile beraber açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Ağustos günlük tabloyu henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 3 Mayıs tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre; son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 747 oldu.
İşte corona virüsü vaka ve ölü sayısında son dakika gelişmeleri…
Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var.
Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici.
Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.