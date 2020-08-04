SON DAKİKA HABERİ - Beyrut'taki patlama anı anbean kamerada! Lübnan'ın Başkenti Beyrut'taki patlama anı!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlama anı görüntüleri yaşanan korku dolu anları gözler önüne seriyor. Son dakika haberi olarak duyurulan ve bölgede çok sayıda can kaybının yaşandığı bildirilen patlamanın ardından tüm dünya bölgeden gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda. Ciddi hasara yol açan patlamanın nedeni merak edilirken Beyrut'taki patlama anı görüntüleri peş peşe geliyor. İşte Lübnan'nın başkentinden gelen son dakika Beyrut'taki patlama anı göntüleri…

BEYRUT PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLERİ PEŞ PEŞE GELİYOR!

Lübnan'da eski başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında gerçekleşen şiddetli patlamanın görüntüleri gelmeye devam ediyor. Şehrin limanında patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığı bildirilirken Sağlık Bakanı çok sayıda yaralı ve büyük hasarların olduğunu duyurdu…