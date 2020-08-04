SON DAKİKA HABERİ - Beyrut'taki patlama anı anbean kamerada! Lübnan'ın Başkenti Beyrut'taki patlama anı!

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HABERİ - 'taki patlama anı anbean kamerada! 'ın Başkenti Beyrut'taki patlama anı!

Bugün 'ın başkenti 'ta gerçekleşen patlama anı görüntüleri gelmeye devam ediyor. Patlamanın yaşandığı limanda ciddi hasarlar meydana geldiği bilinirken son olarak şehrin valisi tarafından yapılan açıklama tüm dünyayı tedirgin etti. görüntüleri yaşanan dehşeti ise gözler önüne sermeye yetti. İşte Lübnan'ın başkentinden gelen Beyrut patlama anı son dakika görüntüleri ve gelişmeler…

Giriş Tarihi: 4.8.2020 21:03 Son Güncelleme: 4.8.2020 21:03 ABONE OL
Son dakika haberler... Lübnan'ın Başkenti Beyrut'taki patlama anı! Beyrut'taki patlama anı anbean kamerada!

'ın başkenti 'ta gerçekleşen patlama anı görüntüleri yaşanan korku dolu anları gözler önüne seriyor. haberi olarak duyurulan ve bölgede çok sayıda can kaybının yaşandığı bildirilen patlamanın ardından tüm dünya bölgeden gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda. Ciddi hasara yol açan patlamanın nedeni merak edilirken Beyrut'taki patlama anı görüntüleri peş peşe geliyor. İşte Lübnan'nın başkentinden gelen son dakika Beyrut'taki patlama anı göntüleri…

BEYRUT PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLERİ PEŞ PEŞE GELİYOR!

Lübnan'da eski başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında gerçekleşen şiddetli patlamanın görüntüleri gelmeye devam ediyor. Şehrin limanında patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığı bildirilirken Sağlık Bakanı çok sayıda yaralı ve büyük hasarların olduğunu duyurdu…

Son dakika haberler... Lübnan'ın Başkenti Beyrut'taki patlama anı! Beyrut'taki patlama anı anbean kamerada!

'ın başkenti 'ta gerçekleşen patlamanın görüntüleri gelmeye devam ediyor. Beyrut Valisi tarafından gelen açıklamasında ise patlamanın "korkunç" olarak nitelendirilmesinin ardından bölgedeki panik sürüyor. Çok sayıda can kaybının yaşandığı bildirilen patlamanın görüntüleri ise yaşanan dehşet anını gözler önüne serdi...

Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte patlama anı | Video

Son dakika haberler... Lübnan'ın Başkenti Beyrut'taki patlama anı! Beyrut'taki patlama anı anbean kamerada!

Son dakika! Patlama sonrası Beyrut Limanı bu hale geldi! İnanılmaz görüntüler! | Video

Akşam saatlerinde yaşanan patlama sonrası Valisi'nden de açıklamalar geldi. Patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'deki tabloya benzeten Vali, bu açıklamalarının ardından nükleer bir saldırı olabileceği iddialarını da güçlendirmiş oldu. Bölgede halkının sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler ise Beyrut'taki korkunç tabloyu tüm dünyaya gösterdi.

Son dakika! Beyrut'taki patlamadan inanılmaz görüntüler! | Video

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN BEYRUT AÇIKLAMASI!

"Kardeş # halkının ve #Beyrut'luların yanındayız. Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan'ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır. #Beirut"

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SON DAKİKA HABERİ - Beyrut'taki patlama anı anbean kamerada! Lübnan'ın Başkenti Beyrut'taki patlama anı!
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