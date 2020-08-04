SON DAKİKA HABERİ - Beyrut'taki patlama anı anbean kamerada! Lübnan'ın Başkenti Beyrut'taki patlama anı!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlama anı görüntüleri yaşanan korku dolu anları gözler önüne seriyor. Son dakika haberi olarak duyurulan ve bölgede çok sayıda can kaybının yaşandığı bildirilen patlamanın ardından tüm dünya bölgeden gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda. Ciddi hasara yol açan patlamanın nedeni merak edilirken Beyrut'taki patlama anı görüntüleri peş peşe geliyor. İşte Lübnan'nın başkentinden gelen son dakika Beyrut'taki patlama anı göntüleri…
Lübnan'da eski başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında gerçekleşen şiddetli patlamanın görüntüleri gelmeye devam ediyor. Şehrin limanında patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığı bildirilirken Sağlık Bakanı çok sayıda yaralı ve büyük hasarların olduğunu duyurdu…
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın görüntüleri gelmeye devam ediyor. Beyrut Valisi tarafından gelen son dakika açıklamasında ise patlamanın "korkunç" olarak nitelendirilmesinin ardından bölgedeki panik sürüyor. Çok sayıda can kaybının yaşandığı bildirilen patlamanın görüntüleri ise yaşanan dehşet anını gözler önüne serdi...
Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte patlama anı | Video
Son dakika! Patlama sonrası Beyrut Limanı bu hale geldi! İnanılmaz görüntüler! | Video
Akşam saatlerinde yaşanan patlama sonrası Beyrut Valisi'nden de açıklamalar geldi. Patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'deki tabloya benzeten Vali, bu açıklamalarının ardından nükleer bir saldırı olabileceği iddialarını da güçlendirmiş oldu. Bölgede halkının sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler ise Beyrut'taki korkunç tabloyu tüm dünyaya gösterdi.
Son dakika! Beyrut'taki patlamadan inanılmaz görüntüler! | Video
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN BEYRUT AÇIKLAMASI!
"Kardeş #Lübnan halkının ve #Beyrut'luların yanındayız. Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan'ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır. #Beirut"