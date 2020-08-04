Son dakika! Usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti... Üstün Asutay kimdir, kaç yaşındaydı?

Türk tiyatrosunun ünlü oyuncularından 82 yaşındaki Üstün Asutay hayatını kaybetti. Özel bir hastanede 3 haftadır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden usta oyuncunun ölüm haberi ile sevenleri ve sanat camiası yasa boğulurken usta tiyatrocunun ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu bildirildi. Peki, Üstün Asutay kimdir? İşte hakkında merak edilenler ve son dakika haberinin detayları…

ÜSTÜN ASUTAY HAYATINI KAYBETTİ!

Şeker ve kalp hastalığı olduğu bilinen Üstün Asutay özel bir hastanede yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun son dönemde böbrek yetmezliği de çektiği ve ölüm sebebinin çoklu organ yetmezliği olduğu öğrenildi...

Bu acı haber tüm sanat camiasını yasa boğdu...

Henüz yedi yaşındayken tiyatro ile tanışan Üstün Asutay, ilk derslerini Bakırköy Halkevi'nde Münir Özkul ve Kenan Pars'tan aldı. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu`nda, çeşitli topluluklarda uzun yıllar çok sayıda oyunda çeşitli roller oynadı.

1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu. Ölümüne kadar BASAD'ın Onursal Başkanlığını yürütmüştür. Kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde görev yaptı. Mert Asutay'ın babasıdır.

Şeker ve kalp hastalığı olan Üstün Asutay, daha sonra da buna eklenen böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılmış, 4 Ağustos 2020 tarihinde çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetmiştir.