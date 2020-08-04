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Su kuyusu kazısında metan faciası: 4 ölü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Su kuyusu kazısında metan faciası: 4 ölü
Adana'da kazdığı su kuyusunda metan gazından zehirlenen kişi ile onu kurtarmaya çalışan karısı, kardeşi ve oğlu hayatını kaybetti. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Bozcalar Mahallesi'nde oturan Haluk Karahan bahçelerine su kuyusu açmak için bir süre önce kazı yapmaya başladı. Karahan dün de 25 metre derinliğe ulaştığı kuyuda kazıya devam etti ancak biriken metan gazından zehirlendi. Karahan'dan haber alamayıp kuyuya inen eşi Havva Karahan, kardeşi Sefa Karahan ile oğlu Ömer Karahan da zehirlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya indiklerinde 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Su kuyusu kazısında metan faciası: 4 ölü
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