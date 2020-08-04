Süper Loto Çekiliş Sonuçları: 4 Ağustos Süper Loto Çekilişi Saat Kaçta, Ne Zaman Açıklanıyor?

Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online sitesi üzerinden açıklanıyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranına giriş nasıl yapılır? Bu başlık altında, Süper Loto çekiliş sonucu ve merak edilendiğer detaylar yer almaktadır. İşte, 4 Ağustos 2020 Salı tarihli Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve merak edilen çekiliş saati...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Herkesin merakla beklediği, Süper Loto çekilişi, bu akşam saat 20:00'de yapılacak. Süper Loto çekilişleri artık pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor.