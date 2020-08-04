Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto Çekiliş Sonuçları: 4 Ağustos Süper Loto Çekilişi Saat Kaçta, Ne Zaman Açıklanıyor?

Çekiliş Sonuçları: 4 Ağustos Süper Loto Çekilişi Saat Kaçta, Ne Zaman Açıklanıyor?

çekiliş sonuçları her hafta merak konusu oluyor. Binlerce şans oyunu tutkunu Süper Loto çekiliş sonucu saati ve sonuç sorgulama ekranını araştırıyorlar. Bugün de, 4 Ağustos 2020 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları merak konusu oldu. Peki, Online üzerinden yayınlanan Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Aşağıda, online Süper Loto çekilişi ile ilgili detaylar ve Süper Loto çekiliş saati yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 18:21 Son Güncelleme: 4.8.2020 18:37 ABONE OL
Süper Loto Çekiliş Sonuçları: 4 Ağustos Süper Loto Çekilişi Saat Kaçta, Ne Zaman Açıklanıyor?

çekiliş sonuçları Online sitesi üzerinden açıklanıyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranına giriş nasıl yapılır? Bu başlık altında, Süper Loto çekiliş sonucu ve merak edilendiğer detaylar yer almaktadır. İşte, 4 Ağustos 2020 Salı tarihli Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve merak edilen çekiliş saati...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Herkesin merakla beklediği, Süper Loto çekilişi, bu akşam saat 20:00'de yapılacak. Süper Loto çekilişleri artık pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları: 4 Ağustos Süper Loto Çekilişi Saat Kaçta, Ne Zaman Açıklanıyor?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan 'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları: 4 Ağustos Süper Loto Çekilişi Saat Kaçta, Ne Zaman Açıklanıyor?

TÜM ÇEKİLİŞLER ONLİNE GERÇEKLEŞİYOR
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları: 4 Ağustos Süper Loto Çekilişi Saat Kaçta, Ne Zaman Açıklanıyor?

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları: 4 Ağustos Süper Loto Çekilişi Saat Kaçta, Ne Zaman Açıklanıyor?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto Çekiliş Sonuçları: 4 Ağustos Süper Loto Çekilişi Saat Kaçta, Ne Zaman Açıklanıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA