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çekilişi sonuçları canlı izle! 4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği 4 Ağustos çekilişi bu akşam canlı yayında gerçekleşiyor. yeni döneminde gerçekleşecek olan çekilişin sonucunda bir kişi büyük ikramiyenin sahibi olacak. Bu çekiliş yeni dönemde haftanın üç günü gerçekleşiyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Ağustos Süper Loto çekilişi canlı yayın ekranı ve şanslı rakamlar…

Giriş Tarihi: 4.8.2020 18:57 ABONE OL
Süper Loto çekilişi sonuçları canlı izle! 4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

çekilişi canlı yayında bugün saat 20.00'da gerçekleşecek. Şans oyunu severlerin takip ettiği çekilişte şanslı numaralar belirlenirken kazanan kişi bu akşam büyük ikramiyenin sahibi olacak. İdaresi tarafından gerçekleşen çekiliş artık hem internet üzerinden hem de bayiilerden oynanabiliyor. Oyunu oynayan vatandaşlar canlı yayında çekilişi takip etmek istiyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Ağustos Süper Loto çekilişi canlı yayın!

SÜPER LOTO 4 AĞUSTOS 2020 ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE!

Süper Loto çekilişi canlı yayın ile 20.00'da başlıyor. Bu akşam gerçekleşecek Milli Piyango çekilişinde bileti olan vatandaşlar sonuçları naklen yapılacak yayınla izleyebilecek. Şanslı numaraların sahibi olan kişi ise büyük ikramiyenin sahibi olacak…

Süper Loto çekilişi sonuçları canlı izle! 4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

SÜPER LOTO 4 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Herkesin merakla beklediği, çekilişi, bu akşam saat 20:00'de yapılacak. Süper Loto çekilişleri artık pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor.

Süper Loto çekilişi canlı izlemek için tıklayınız

Süper Loto çekilişi sonuçları canlı izle! 4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan 'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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Süper Loto çekilişi sonuçları canlı izle! 4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor
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