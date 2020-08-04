Süper Loto çekilişi sonuçları canlı izle! 4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

Süper Loto çekilişi canlı yayında bugün saat 20.00'da gerçekleşecek. Şans oyunu severlerin takip ettiği çekilişte şanslı numaralar belirlenirken kazanan kişi bu akşam büyük ikramiyenin sahibi olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen çekiliş artık hem internet üzerinden hem de bayiilerden oynanabiliyor. Oyunu oynayan vatandaşlar canlı yayında çekilişi takip etmek istiyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Ağustos Süper Loto çekilişi canlı yayın!

SÜPER LOTO 4 AĞUSTOS 2020 ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE!

Süper Loto çekilişi canlı yayın ile 20.00'da başlıyor. Bu akşam gerçekleşecek Milli Piyango çekilişinde bileti olan vatandaşlar sonuçları naklen yapılacak yayınla izleyebilecek. Şanslı numaraların sahibi olan kişi ise büyük ikramiyenin sahibi olacak…