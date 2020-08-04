Süper Loto çekilişi sonuçları canlı izle! 4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

Süper Loto çekilişi canlı yayında bugün saat 20.00'da gerçekleşecek. Şans oyunu severlerin takip ettiği çekilişte şanslı numaralar belirlenirken kazanan kişi bu akşam büyük ikramiyenin sahibi olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen çekiliş artık hem internet üzerinden hem de bayiilerden oynanabiliyor. Oyunu oynayan vatandaşlar canlı yayında çekilişi takip etmek istiyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Ağustos Süper Loto çekilişi canlı yayın!
Süper Loto çekilişi canlı yayın ile 20.00'da başlıyor. Bu akşam gerçekleşecek Milli Piyango çekilişinde bileti olan vatandaşlar sonuçları naklen yapılacak yayınla izleyebilecek. Şanslı numaraların sahibi olan kişi ise büyük ikramiyenin sahibi olacak…
SÜPER LOTO 4 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Herkesin merakla beklediği, Süper Loto çekilişi, bu akşam saat 20:00'de yapılacak. Süper Loto çekilişleri artık pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor.
Süper Loto çekilişi canlı izlemek için tıklayınız
SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.