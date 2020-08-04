‘Vaka artışından endişe duyuyoruz’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Dün 41 bin 301 test yapıldı, 995 vaka tespit edildi, 19 kişi vefat etti, bin 3 kişi iyileşti. Toplam hasta sayısı 233 bin 851'e, iyileşen hasta sayısı 217 bin 497'ye, vefat eden hasta sayısı da 5 bin 747'ye yükseldi. Zatürre oranı yüzde 8,4, ağır hasta sayısı ise 580 olarak açıklandı. Bakan Koca, "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.