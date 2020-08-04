Yaşlı kadının yaptığı hareket gönülleri fethetti

Sivas'ta ki köylerine tatile gelen Aynur Polat ve Bergüzar Temizer kent merkezi Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı caddesinde gezindiği sırada çeşmeden su içmek istedi. Yanlarından köpeğin geçtiğini fark eden hayvan sever kuzenler köpeğin su içmesi için çeşmeyi açtı. Fakat köpek su içmekte zorlandı. O sırada çeşme başında bulunan yaşlı kadın durumu fark etti. Köpeğin yardımına koşan hayvan sever kadın lastik ayakkabısını çıkararak önce içini temizleyip su doldurdu. Daha sonra içi su dolu ayakkabısını köpeğe uzatarak köpeğin su içmesini sağladı. Görenlerin içini ısıtan o anlar ise iki kuzen tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntü sosyal medyada paylaşınca binlerce kez izlenip yüzlerce yorum aldı.Şaşkınlıklarını gizleyemedilerAynur Polat, karşılaştıkları olayla ilgili çok şaşırdıklarını söyleyerek, "Biz kuzenim ile yürüyorduk. Bir çeşme gördük ve su içmek için yanına gittik. Daha sonra yanımızdan bir köpek geçti. Biz de su içmesi için suyu açtık. Köpek suyu içemedi. Orada bir teyze vardı. Köpeğe baktı, hemen ayakkabısını çıkardı. Biz çok şaşırdık. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sonra ayakkabısının içini suyla temizledi. Ondan sonra köpeğe suyu içirdi" dedi.Olay karşısında çok mutlu oldularBergüzar Temizer, bu olay karşısında çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Biz oraya su içelim diye geçtik. O teyzenin köpeğe ayakkabısıyla su içirmesi bize hala iyi insanların olabileceğini gösterdi. Çok mutlu olduk, sevindik. Sabah saatleriydi. Günümüz güzelleşti diyebilirim" şeklinde konuştu.