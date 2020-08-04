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Yeğenini kurtardı kendi boğuldu

'da sulama kanalında yeğenini kurtardıktan sonra dün kaybolan gencin cesedi bulundu. Gencin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 11:58 Son Güncelleme: 4.8.2020 12:06 ABONE OL
Yeğenini kurtardı kendi boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Kıyıboyu Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına dün akşam üstü giren Suriyeli Mezen El Hazzuri (16), bir süre sonra boğulma tehlikesi atlattı.

Yeğenini kurtardı kendi boğuldu

Bunun üzerine amca Yahya Elhazzuri (35) yeğenini kurtarmak için kanala atladı. Ancak bu kez de yeğenini çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtaran Elhazzuri kanalda boğulma tehlikesi atlattı.

Yeğenini kurtardı kendi boğuldu

Vatandaşların kurtarmaya çalıştığı amca suda kayboldu. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler amcayı aramak için çalışma başlattı. Yeğen ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yeğenini kurtardı kendi boğuldu

Yeğenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Amcanın cansız bedeni ise kaybolduğu yerden 25 kilometre uzaklıktaki merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları tarafından bugün sabah saatlerinde bulundu.

Yeğenini kurtardı kendi boğuldu

Gencin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Yeğenini kurtardı kendi boğuldu
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