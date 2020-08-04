Zonguldaklı İsmail Usta'dan hayran bırakan işler! Eski arazi araçlarını yarış arabasına çeviriyor

EŞ DOST ARACI DERKEN...

İsmail Arslan, elinden geldiğince off-road seven vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Doğayı sevdiği için bu işe hobi amaçlı başladığını anlatan Arslan, şöyle konuştu: "Kendi aracımız, eşimizin, dostumuzun aracı derken dışarıdan müşteri de almaya başladık. Araçları hem arazide kullanılabilecek en güzel şekle hem de kimi müşterilerimizin şehir içinde binebileceği klasik tarza göre dizayn ediyoruz.