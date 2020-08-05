Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Amonyum nitrat nedir, nerelerde kullanılır? Lübnan Beyrut’taki patlamanın sebebi amonyum nitrat mı?

nedir, nerelerde kullanılır? ’taki patlamanın sebebi amonyum nitrat mı?

'ın başkenti 'ta yaşanan korkunç patlamanın ardından konu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bunlardan bir tanesi de limanda meydana gelen patlamanın ardından limana yakın bir depoda saklanan ve patlayıcı özelliği bulunan kimyasal maddeden kaynaklandığı belirtildi. 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirten Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın açıklamasının ardından nedir, nerelerde kullanılır gibi çeşitli soruların yanıtları aranıyor. Peki; amonyum nitrat nedir, nerelerde kullanılır? Lübnan Beyrut'taki patlamanın sebebi amonyum nitrat mı?

Giriş Tarihi: 5.8.2020 10:31 ABONE OL
Amonyum nitrat nedir, nerelerde kullanılır? Lübnan Beyrut’taki patlamanın sebebi amonyum nitrat mı?

Kimyasal bir bileşen olmakla birlikte halk arasında da tanınan maddelerden bir tanesidir. Özellikle tarımla uğraşan vatandaşların gübreleme amacı ile kullandığı , güçlü bir patlayıcı özelliğine de sahiptir. 'ın başkenti 'taki patlamanın ardından da araştırılanlar arasında yerini alıyor. Peki; amonyum nitrat nedir, nerelerde kullanılır? Lübnan Beyrut'taki patlamanın sebebi amonyum nitrat mı?

AMONYUM NİTRAT NEDİR?

Amonyum nitrat, kimyasal formülü NH4NO³ olan bir azotlu bileşiktir. Bileşik, bir amonyum ve bir nitrat kökünün bileşik oluşturmasıyla elde edilir. En bilinen kullanım alanı tarımsal gübrelemedir. Aynı zamanda güçlü bir patlayıcıdır.

Amonyum nitrat nedir, nerelerde kullanılır? Lübnan Beyrut’taki patlamanın sebebi amonyum nitrat mı?

PATLAMA NEDENİ AMONYUM NİTRAT

Başbakanı Hasan Diyab, onlarca ölüm ve üç binden fazla yaralanmaya neden olan patlamanın 2750 ton yüzünden yaşandığını açıkladı. Ancak patlamanın bir sabotaj yüzünden mi yoksa ihmal kaynaklı mı olduğu henüz belirlenemedi.

Amonyum nitrat nedir, nerelerde kullanılır? Lübnan Beyrut’taki patlamanın sebebi amonyum nitrat mı?

AMONYUM NİTRAT NERELERDE KULLANILIR?

Genellikle gübre ve patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitratın piyasada bulunan yaklaşık yüzde 33,5 oran kadarı ve tümü bitkiler tarafından kullanılabilecek nitelikte azot içerir. Yapay gübre yapımında en çok kullanılan azotlu bileşiktir. Toz alüminyum ile karışımı olan amonallerin yükseltgen maddesini oluşturan bu bileşik, başka patlayıcılarının patlama hızını azaltmak amacıyla da kullanılır. Örneğin;amonyaklı dinamitler olarak bilinen patlayıcılarda, nitrogliserinin patlama hızı, amonyum nitratla denetim altına alınır.

Amonyum nitrat, farklı maddelerle güçlendirilerek nükleer bombalardan dahi daha güçlü patlamalara sebebiyet verebilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Amonyum nitrat nedir, nerelerde kullanılır? Lübnan Beyrut’taki patlamanın sebebi amonyum nitrat mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA