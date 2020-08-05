Kimyasal bir bileşen olmakla birlikte halk arasında da tanınan maddelerden bir tanesidir. Özellikle tarımla uğraşan vatandaşların gübreleme amacı ile kullandığı amonyum nitrat, güçlü bir patlayıcı özelliğine de sahiptir. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın ardından da araştırılanlar arasında yerini alıyor. Peki; amonyum nitrat nedir, nerelerde kullanılır? Lübnan Beyrut'taki patlamanın sebebi amonyum nitrat mı?

AMONYUM NİTRAT NEDİR?

Amonyum nitrat, kimyasal formülü NH4NO³ olan bir azotlu bileşiktir. Bileşik, bir amonyum ve bir nitrat kökünün bileşik oluşturmasıyla elde edilir. En bilinen kullanım alanı tarımsal gübrelemedir. Aynı zamanda güçlü bir patlayıcıdır.