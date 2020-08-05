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? ile 2020/3 tertip ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Bugün Bedelli Askerliğin yeni miktarının açıklanması ile birlikte, ağustos celbi askerlik yerleri de merak konusu oldu. üzerinden sorgulama yapan vatandaşlar askerlik yerleri hakkında bilgi almak istiyor. Vatani görevlerini yapmak için görev yerlerinin açıklanacağı tarihi merak eden asker adayları ‘, ne zaman açıklanacak?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, E-devlet ile 2020/3 tertip ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 5.8.2020 15:17 ABONE OL
Askerlik yerleri açıklandı mı? E-devlet ile 2020/3 tertip ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Bedelli Askerlik miktarının bugün açıklanmasının ardından, 2000/3 ağustos celpleri, asker adayları tarafından merak konusu oldu. Askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı konusu merak eden asker adayları ', askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, ile 2020/3 tertip ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI? E-DEVLET İLE 2020/3 TERTİP AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden askerlik yerleri sorgulama ekranından öğrenilen askerlik yerleri için şu an maalesef bir açıklama gelmedi. Ağustos 2000/3 dönem askerlik yerleri açıklandığı zaman haberimizde olacaktır.

Askerlik yerleri açıklandı mı? E-devlet ile 2020/3 tertip ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Askere gidecek ve askerliğini yapacak kişilerin, askerlik yerleri nasıl öğrenilir araştırmasının ardından detaylı olarak haberimizi güncelledik. 2020 Ağustos ayı askerlik yerleri için, açıklandığı takdirde üzerinden sorgulama yapıldığında öğrenilebilecek. Askerlik yerlerini öğrenmek için PTT'den bir e-Devlet şifresi almak ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapmak yeterli olacaktır. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu ekranından;

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Askerlik yerleri açıklandı mı? E-devlet ile 2020/3 tertip ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Askerlik durum belgesi,

Yoklama başvurusu,

ASAL Celp Dönem tercihi,

Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama ve sevk başvurusu bilgilerine ulaşılabilecek.

Selp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları üzerinden açıklanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

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Askerlik yerleri açıklandı mı? E-devlet ile 2020/3 tertip ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?
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