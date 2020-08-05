Askerlik yerleri açıklandı mı? E-devlet ile 2020/3 tertip ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Bedelli Askerlik miktarının bugün açıklanmasının ardından, 2000/3 ağustos celpleri, asker adayları tarafından merak konusu oldu. Askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı konusu merak eden asker adayları 'askerlik yerleri açıklandı mı, askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, E-devlet ile 2020/3 tertip ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI? E-DEVLET İLE 2020/3 TERTİP AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden askerlik yerleri sorgulama ekranından öğrenilen askerlik yerleri için şu an maalesef bir açıklama gelmedi. Ağustos 2000/3 dönem askerlik yerleri açıklandığı zaman haberimizde olacaktır.