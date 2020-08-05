Askerlik yerleri açıklandı mı? E-devlet ile 2020/3 tertip ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Bedelli Askerlik miktarının bugün açıklanmasının ardından, 2000/3 ağustos celpleri, asker adayları tarafından merak konusu oldu. Askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı konusu merak eden asker adayları 'askerlik yerleri açıklandı mı, askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, E-devlet ile 2020/3 tertip ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar
e-Devlet üzerinden askerlik yerleri sorgulama ekranından öğrenilen askerlik yerleri için şu an maalesef bir açıklama gelmedi. Ağustos 2000/3 dönem askerlik yerleri açıklandığı zaman haberimizde olacaktır.
E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Askere gidecek ve askerliğini yapacak kişilerin, askerlik yerleri nasıl öğrenilir araştırmasının ardından detaylı olarak haberimizi güncelledik. 2020 Ağustos ayı askerlik yerleri için, açıklandığı takdirde e-Devlet üzerinden sorgulama yapıldığında öğrenilebilecek. Askerlik yerlerini öğrenmek için PTT'den bir e-Devlet şifresi almak ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapmak yeterli olacaktır. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu ekranından;
Askerlik durum belgesi,
Yoklama başvurusu,
ASAL Celp Dönem tercihi,
Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama ve sevk başvurusu bilgilerine ulaşılabilecek.
Selp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.