2020 Aşure ayı ne zaman, hangi gün? Mübarek Aşure ayı hangi aydır?

Müslüman aleminin büyük önem verdiği Aşure ayı için geri sayım başladı. İslam inancına göre birlik, beraberlik ve bol bereketi ifade eden kutsal ayı içerisine alan aşure günü tarihi belli oldu. Kur'an'da öneminden bahsedilen Muharrem ayında en çok bilinen ibadetlerden biri de aşure yapmaktır. Manevi duyguların bir arada bulunduğu bu aylarda birlik ve beraberlik önem taşır. Diyanet 2020 takvimine göre Aşure ayı ne zaman, hangi gün? 2020 Aşure ayı hangi aydır?

AŞURE AYI NE ZAMAN?

Aşure ayı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takviminde yer aldı. Diyanet dini günler takvimine göre, bu yıl Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.