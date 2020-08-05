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'taki ; Şüphelinin çöpleri yakmak isterken yangın çıkardığı belirlendi

Pendik 'ta ormanlık alanda çıkan söndürülürken gözaltına alınan kişinin aklen malul olduğu ve çöpleri yakmak isterken yangın çıkardığı belirlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 15:25 ABONE OL

Aydos'ta ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangın havadan ve yerden yapılan çalışmalarla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Toplam 1.6 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtilen yangında, Kemal G. (37) isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin aklen malul olduğu ve çöpleri yakmak isterken olayın meydana geldiği belirlendi.

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Aydos'taki yangın; Şüphelinin çöpleri yakmak isterken yangın çıkardığı belirlendi
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